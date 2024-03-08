В Тюменской области полицейские и общественники поздравили автоледи с наступающим весенним праздником

В рамках традиционной акции «Цветы для автоледи» сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Ялуторовский», представители общественного совета при полиции и юные ЮИДовцы подготовили для ялуторовчанок приятный сюрприз.
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