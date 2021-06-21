РОСБАЛТ

559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей сметанин
    фас вышла из нирваны. и где нашли 23% металл вырос в цене на 200% с хвостиком, ав некоторых позицияхвсе300%ФАС займется пров...
  • Виктор Шиховцев
    Бальзам на сердце!Штраф Моргенштерн...
  • Владимир Соколов
    начальникам главное трясти))зачем не важно)Глава СПЧ видит т...

МЭР потребовал от МВД сократить число неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль

МЭР потребовал от МВД сократить число неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль

Минэкономразвития (МЭР) дало отрицательное заключение на проект постановления, подготовленный МВД и расширяющий список технических неисправностей, при которых автомобилем нельзя пользоваться, пишет «Коммерсант» по ссылкой на заключение ведомства.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Jnas Levison
Да ОНИ ещё забыли добавить одну неисправность самую существенную при которой запрещается эксплуатация транспорта: а сотруднику ГИБДД просто не нравится сам автомобиль!!!

Картина дня

наверх