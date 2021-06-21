МЭР потребовал от МВД сократить число неисправностей, при которых запрещено использовать автомобиль

Минэкономразвития (МЭР) дало отрицательное заключение на проект постановления, подготовленный МВД и расширяющий список технических неисправностей, при которых автомобилем нельзя пользоваться, пишет «Коммерсант» по ссылкой на заключение ведомства.
Минэкономразвития (МЭР) дало отрицательное заключение на проект постановления, подготовленный МВД и расширяющий список технических неисправностей, при которых автомобилем нельзя пользоваться, пишет «Коммерсант» по ссылкой на заключение ведомства.
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