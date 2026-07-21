Александр Куренков открыл два современных центра ГИМС в Тверской области

В Осташкове при участии врио губернатора Виталия Королева состоялось открытие нового здания инспекторского отделения ГИМС, а по видеоконференцсвязи одновременно была введена в эксплуатацию обновленная инфраструктура ГИМС в Весьегонске.
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