На фронте полное равноправие...

С местЪ пишутЪ:На войне нет разделения по полу, национальному и религиозному признаку. Человек с оружием в форме противника - враг.
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