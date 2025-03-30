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На фронте полное равноправие...

С  местЪ пишутЪ:На войне нет разделения по полу, национальному и религиозному признаку. Человек с оружием в форме противника - враг.

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