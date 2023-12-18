Новую модель оценки госслужащих внедрят в России

Новую методику оценки ключевых управленческих компетенций создали эксперты РАНХиГС. По ней, в частности, будут оценивать кандидатов федерального кадрового резерва, пишут «Известиям» со ссылкой на авторов новой модели.
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