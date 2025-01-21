Распродажа: что купить на весну уже сейчас, советы стилиста

Unsplash Кто сказал, что зимние распродажи нужны только для покупки пуховиков и теплых шапок? Настоящие модницы знают: прямо сейчас — идеальное время, чтобы выгодно подготовиться к весне (у вас же остались деньги после покупки новогодних подарков и празднования?).
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