Распродажа: что купить на весну уже сейчас, советы стилиста

Unsplash Кто сказал, что зимние распродажи нужны только для покупки пуховиков и теплых шапок? Настоящие модницы знают: прямо сейчас — идеальное время, чтобы выгодно подготовиться к весне (у вас же остались деньги после покупки новогодних подарков и празднования?).