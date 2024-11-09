Всё по-плану: движение США в гроб было озвучено представителем Сити Черчиллем в Фултоне в 1946 году

Олег Розанов. Американцы боятся гражданской войны, а богачи бегут из страныЕсли те, кто победнее, строят себе убежища, то богачи бегут из США, либо сидят на чемоданахЕщё в преддверии выборов президента Соединённых Штатов американцы начали готовиться к новой гражданской войне и по результатам этих выборов на фоне заявленных на январь протестных акций их настроения не изменились.