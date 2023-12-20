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В Челябинске придумали, как снизить цены на яйца

В Челябинске придумали, как снизить цены на яйца

Инженеры челябинской компании уверены — решить проблему помогут роботы.В челябинской компании "Рэди Робот", которая работает на базе IT-Park74, придумали механизм, как птицефабрикам снизить уровень производственных затрат, что в конечном итоге поможет уменьшить цену на яйца.

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