В Челябинске придумали, как снизить цены на яйца

Инженеры челябинской компании уверены — решить проблему помогут роботы.В челябинской компании "Рэди Робот", которая работает на базе IT-Park74, придумали механизм, как птицефабрикам снизить уровень производственных затрат, что в конечном итоге поможет уменьшить цену на яйца.