Зеленский в поисках убежища: какие бункеры могут спасти президента Украины? Ирина ВальковаВ последние месяцы Владимир Зеленский всё чаще появляется в публичном пространстве на фоне белых стен, что породило многочисленные слухи о его постоянном пребывании в бункерах.
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