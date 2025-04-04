Зеленский в поисках убежища: какие бункеры могут спасти президента Украины? Ирина ВальковаВ последние месяцы Владимир Зеленский всё чаще появляется в публичном пространстве на фоне белых стен, что породило многочисленные слухи о его постоянном пребывании в бункерах.