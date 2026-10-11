Журналистка Кампос-Даффи: неблагодарный Зеленский усложняет положение Трампа

Ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что «неблагодарный» президент Украины Владимир Зеленский ударами по российским НПЗ продолжает усложнять положение американского лидера Дональда Трампа.
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