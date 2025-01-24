Савельев: откачку мазута из кормы "Волгонефти-239" завершат через два дня

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в ходе выездного совещания правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП с танкерами рассказал, что специалисты завершат откачку мазута из кормы "Волгонефти-239" в течение двух дней.
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