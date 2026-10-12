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Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, внутренний рынок обеспечат в полном объеме - Новак

Россия и США обсуждают поставки дизельного топлива, внутренний рынок обеспечат в полном объеме - Новак

Экспорт дизельного топлива из России может увеличиться до 3,5 млн тонн в месяц, заявил вице-премьер Александр Новак.

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