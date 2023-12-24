Белал Мухаммад про Рахмонова: «Он превосходный боец с отличными ударами»

Претендент на титульный бой в полусреднем весе UFC, второй номер дивизиона Белал Мухаммад поделился мнением о казахстанце Шавкате Рахмонове, который занимает третью строчку в рейтинге: «Он пределенно финишер, правда ведь? Он превосходный боец с отличными ударами.