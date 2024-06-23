Трамп: Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине - ещё до вступления в должность президента Трамп: Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине - ещё до вступления в должность президентаНа митинге своих сторонников в Филадельфии 45-й президент США Дональд Трамп, желающий занять главный пост и во второй раз, заявил, что в случае своей победы на выборах президента положит конец войне на Украине.