Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Держись, Володя! На фронте ждут настоящий народный дрон»

«Держись, Володя! На фронте ждут настоящий народный дрон»

Александр Коц обратился к гендиректору «УралДронЗавода», чью машину подорвали Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук в цеху, где производятся FPV-дроны "Упырь".

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Владимир Акулов
Государство  должно  защищать  важных  инженеров  ,  изобретателей,  военных...На  время  войны  разместить  их  в  недосягаемых  для  врагов  местах.
Вы это другому Володе напишите.
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1 м.
Мила Ивановна
Спаси и сохрани, Господь, и Володю и завод! Самое неприятное в том, что в любом месте есть свои продажные наводчики, которые и сообщают о важных предприятиях и людях врагу. Они же и взрывают. Одного они не знают, что Бог так устроил мир, что каждому прилетит ответка, и им не избежать смерти за грехи свои.
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1 м.
Игорь Ишмухаметов
Хохлов, Таджиков, Узбеков, Армян, Киргизов, Азербайджанцев и им подобных наприглашали в свою страну а теперь расхлебываем, терракт за терактом и все пришлые, гнать их всех тварей и границы закрыть! Благодаря пришлым СБУ и ГУР хохлов чувствуют здесь себя вольготно!
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1 м.