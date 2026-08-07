Александр Коц обратился к гендиректору «УралДронЗавода», чью машину подорвали Генеральный директор "Уралдронзавода" Владимир Ткачук в цеху, где производятся FPV-дроны "Упырь".
«Держись, Володя! На фронте ждут настоящий народный дрон»
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Владимир Акулов
Государство должно защищать важных инженеров , изобретателей, военных...На время войны разместить их в недосягаемых для врагов местах.
Вы это другому Володе напишите.
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1 м.
Мила Ивановна
Спаси и сохрани, Господь, и Володю и завод! Самое неприятное в том, что в любом месте есть свои продажные наводчики, которые и сообщают о важных предприятиях и людях врагу. Они же и взрывают. Одного они не знают, что Бог так устроил мир, что каждому прилетит ответка, и им не избежать смерти за грехи свои.
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1 м.
Игорь Ишмухаметов
Хохлов, Таджиков, Узбеков, Армян, Киргизов, Азербайджанцев и им подобных наприглашали в свою страну а теперь расхлебываем, терракт за терактом и все пришлые, гнать их всех тварей и границы закрыть! Благодаря пришлым СБУ и ГУР хохлов чувствуют здесь себя вольготно!
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1 м.
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