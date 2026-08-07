«Держись, Володя! На фронте ждут настоящий народный дрон»

Мила Ивановна

Спаси и сохрани, Господь, и Володю и завод! Самое неприятное в том, что в любом месте есть свои продажные наводчики, которые и сообщают о важных предприятиях и людях врагу. Они же и взрывают. Одного они не знают, что Бог так устроил мир, что каждому прилетит ответка, и им не избежать смерти за грехи свои.