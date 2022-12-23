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Результаты чемпионата России по фигурному катанию 23.12.2022

С 22 по 25 декабря в Красноярске состоится чемпионат России по фигурному катанию 2023. Результаты 23 декабря 09:30 – Танцы на льду.

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