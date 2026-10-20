ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Условия сельскохозяйственного страхования для аграриев Луганской Народной Республики становятся аналогичными другим регионами юга России, сообщил ТАСС депутат Народного совета (парламента) республики Владимир Поляков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым