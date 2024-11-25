Минздрав обязал клиники отчитываться за каждую беременность

Данное нововведение вступит в силу с 1 февраля 2025 года.Министерство здравоохранения России представило новые требования для ведения беременности женщин, поручив федеральным медицинским центрам и клиникам отдельно отчитываться о своей работе с будущими матерями.
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