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Военное обозрение

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Глава МИД Словакии на встрече с Сибигой: членство Украины в НАТО приведёт к новым конфликтам

Глава МИД Словакии на встрече с Сибигой: членство Украины в НАТО приведёт к новым конфликтам

Глава украинского МИД пытался убедить словацкого коллегу в поддержке принятия Украины в НАТО.

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