Диетолог не рекомендовала есть кашу людям с лишним весом

Каша — один самых популярных видов завтрака. В большинстве случаев такой завтрак будет полезен. Однако есть категории людей, которым лучше отказаться от каши натощак, предупредила в беседе с «Известиями» 12 февраля врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
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