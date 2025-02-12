Диетолог не рекомендовала есть кашу людям с лишним весом

Каша — один самых популярных видов завтрака. В большинстве случаев такой завтрак будет полезен. Однако есть категории людей, которым лучше отказаться от каши натощак, предупредила в беседе с «Известиями» 12 февраля врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.