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Лётчик Ярошенко: Винника осудили в США по выдуманным обвинениям

Лётчик Ярошенко: Винника осудили в США по выдуманным обвинениям

Власти РФ продолжают добиваться освобождения своих граждан, находящихся за границей. Об этом в беседе с RT рассказал российский лётчик Константин Ярошенко, комментируя появившуюся информацию о возможном скором возвращении на родину Александра Винника, отбывающего наказание в США.

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