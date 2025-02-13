Лётчик Ярошенко: Винника осудили в США по выдуманным обвинениям

Власти РФ продолжают добиваться освобождения своих граждан, находящихся за границей. Об этом в беседе с RT рассказал российский лётчик Константин Ярошенко, комментируя появившуюся информацию о возможном скором возвращении на родину Александра Винника, отбывающего наказание в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии