Лётчик Ярошенко: Винника осудили в США по выдуманным обвинениям

Власти РФ продолжают добиваться освобождения своих граждан, находящихся за границей. Об этом в беседе с RT рассказал российский лётчик Константин Ярошенко, комментируя появившуюся информацию о возможном скором возвращении на родину Александра Винника, отбывающего наказание в США.