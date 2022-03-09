Председатель поручил доложить об основаниях принятого процессуального решения по уголовному делу об инциденте в магазине, в результате которого пострадал ребенок в Новосибирской области

СМИ сообщили о том, что следственными органами СУ СК России по Новосибирской области прекращено расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений от удара охранника «Пятерочки» в октябре 2021 года 13-летнему ребенку в магазине.
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