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Китай

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Ван И посетит Индонезию, Камбоджу и Папуа-Новую Гвинею

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И в период с 18 по 23 апреля по приглашению нанесет официальные визиты в Индонезию, Камбоджу и Папуа-Новую Гвинею, объявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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