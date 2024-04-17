Ван И посетит Индонезию, Камбоджу и Папуа-Новую Гвинею

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Глава МИД КНР Ван И в период с 18 по 23 апреля по приглашению нанесет официальные визиты в Индонезию, Камбоджу и Папуа-Новую Гвинею, объявил во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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