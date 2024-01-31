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"Картель" я тебя знаю, или что пошьешь то и получишь

"Картель" я тебя знаю, или что пошьешь то и получишь

Второй день подряд в Редакцию The Moscow Post приходят шокирующие документы, о том, как выполняется Гособоронзаказ под сводами МВД России: как, где и в каких условиях шьют форменное обмундирование для сотрудников ведомства генерала Колокольцева.

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