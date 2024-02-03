Боррель на фоне ситуации в ЕС заявил, что если хотите мира, готовьтесь к войне

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне сложной социально-экономической ситуации в европейских странах признал, что увеличить расходы для поддержки Украины будет непросто, однако заметил, что "если вы хотите мира, готовьтесь к войне".
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