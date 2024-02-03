Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Опасно держать возле президента такую мину замедленного действия! Дети граждане вражеских стран! Его легко можно взят...Песков: c годами ...
  • Александр Свитайло
    В НАТО хохлорейх принимать не хотят, так они надеются, что такие соглашения со странами НАТО по отдельности, им помог...FAZ: договор о бе...
  • Вера Фоменко
    Кругом враги, которые всю свою сознательную жизнь живут на деньги, получаемые от России. И гадят, гадят, гадят!!!СК: в Северной Ос...

Боррель на фоне ситуации в ЕС заявил, что если хотите мира, готовьтесь к войне

Боррель на фоне ситуации в ЕС заявил, что если хотите мира, готовьтесь к войне

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на фоне сложной социально-экономической ситуации в европейских странах признал, что увеличить расходы для поддержки Украины будет непросто, однако заметил, что "если вы хотите мира, готовьтесь к войне".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх