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Газета.ру

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Роднина: отказ фигуристам может быть связан с их причастностью к "Динамо" и ЦСКА

Роднина: отказ фигуристам может быть связан с их причастностью к "Динамо" и ЦСКА

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала предположение, с чем может быть связано решение Международного союза конькобежцев (ISU) о невыдаче нейтрального статуса российским фигуристам.

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