Харрис поддержала удар ЦАХАЛ по Бейруту

Израиль вправе защищать безопасность своей территории от терроризма ливанского движения «Хезболла». Об этом 30 июля заявила вице-президент США и кандидат в президенты страны Камала Харрис, комментируя удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам «Хезболлы» в Бейруте.