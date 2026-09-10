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Ефимов: Москва передала 38 нежилых помещений в общедолевую собственность

Ефимов: Москва передала 38 нежилых помещений в общедолевую собственность

Город передал в общую долевую собственность 38 нежилых помещений суммарной площадью более 10,2 тыс. кв.

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