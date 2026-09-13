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Вологда официально стала новогодней столицей России

Вологда официально стала новогодней столицей России

ВОЛОГДА, 13 сентября, ФедералПресс. Вологда стала новогодней столицей России. Звание город получил как специальный приз по итогам всероссийского конкурса «Культурная столица – 2027», войдя в тройку лидеров, сообщили в мэрии.

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