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«Меняем борщи на разбитые щи»: как выглядят женские драки в грязи

«Меняем борщи на разбитые щи»: как выглядят женские драки в грязи

Mud Queens — объединение любительниц подраться в грязи и крови, базирующееся в Чикаго. Девчонки мутузят друг друга, бросают с прогиба и выдирают клочками волосы под бодрый панк-рок, и все это затем, чтобы выплеснуть агрессию и порадовать беснующиеся толпы зрителей.

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