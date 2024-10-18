В Петербурге признали памятником жилой дом на Сампсониевском

Здесь в октябре 1917 года скрывался Ленин Жилой дом на Сампсониевском, 108, Сердобольской улице, 1 включён в единый государственный реестр в качестве регионального памятника, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.