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Царьград

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Иосиф Пригожин пошутил про Путина. И испугался: "Вырежьте это"

Иосиф Пригожин пошутил про Путина. И испугался: "Вырежьте это"

"Вырежьте это!" - воскликнул Иосиф Пригожин после шутки про Путина. То, что задумывалось как лёгкая ремарка, в эфире обернулось неловкой сценой, над которой смеялся весь зал.

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