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Дрифт на скорости: юбилейный турнир в «Игора-Драйв» перевернул классические правила

Дрифт на скорости: юбилейный турнир в «Игора-Драйв» перевернул классические правила

19 и 20 сентября на автодроме «Игора Драйв» состоялся новый турнир «Игора Драйв дрифт-вызов», приуроченный к пятилетию Кубка Санкт-Петербурга по дрифту.

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