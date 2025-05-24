Салах — о «Золотом мяче»: никогда не было такого сезона, это мой лучший шанс

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился мнением о завоевании «Золотого мяча». «Я бы сказал, что у меня никогда не было такого сезона, в котором я бы ещё и выиграл большой трофей, так что я бы сказал, что это мой лучший шанс получить приз», — приводит слова Салаха ESPN.