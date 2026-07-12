В Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с дождями и грозами

Жителей столичного региона в воскресенье ждёт переменная облачность и дожди с возможными грозами. Температура воздуха в Москве днём будет колебаться от +21 до +23 градусов, а ночью опустится до +14 градусов, согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра.