Шокирующий реализм Гюстава Курбе: почему Наполеон ІІІ ударил хлыстом скандальных «Купальщиц»

10 июня 1819 г. родился знаменитый французский художник, один из основателей реализма Гюстав Курбе. Выставки его картин постоянно сопровождались громкими скандалами: стремление художника максимально правдиво изображать жизнь во всей ее неприглядной наготе приводило к обвинениям Курбе в излишнем натурализме и прославлении безобразного.