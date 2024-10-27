Шокирующий реализм Гюстава Курбе: почему Наполеон ІІІ ударил хлыстом скандальных «Купальщиц»

10 июня 1819 г. родился знаменитый французский художник, один из основателей реализма Гюстав Курбе. Выставки его картин постоянно сопровождались громкими скандалами: стремление художника максимально правдиво изображать жизнь во всей ее неприглядной наготе приводило к обвинениям Курбе в излишнем натурализме и прославлении безобразного.
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