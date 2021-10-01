Немецкие психологи пересмотрели вопрос свободы воли человека

Герман БергПрогрессНемецкие психологи пересмотрели вопрос свободы воли человекаНемецкие ученые провели исследование, которое снова всколыхнуло дискуссию о работе мозга и свободе воли.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьZzhannaСвязи разума человека представляют крест.Нижняя точка-подсознание человека-Я,верхняя точка-сознание-Высшее Я.Сигнал идет с низу в верх,затем по наклонной опускается до перекнадины,где находятса точки пересечения магнитных полей и гравитационного,причем длякаждого человека это строго индивидуально.Эти точки обозначают-Вера.Движение,Дух,Душа,ДНК.центр креста-центр жизненной силы.Правая часть перекладины-женская,правая-мужская.Креститесь и будет с вами разум.Комментировать
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