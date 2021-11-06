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Казахстан: особенности финансовой политики

Казахстан: особенности финансовой политики

Казахстан — экономический лидер Центральной Азии, и это в некотором смысле накладывает на него дополнительную ответственность: он должен быть образцом во всем, в том числе в государственной политике, которой начинают подражать догоняющие страны.

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