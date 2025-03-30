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"Тридцатка"

"Тридцатка"

﻿﻿Сокращение парка истребительной авиации и возросшая потребность в истребительной авиации, протяженная воздушная граница на севере России и малое количество доступных аэродромов, а также нехватка воздушных командных пунктов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения заставили конструкторов ОКБ Сухого приступить к проектированию нового специализированного перехватчика на базе учебно-боевого самолета Су-27УБ.

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