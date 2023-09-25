Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Бен Шелтон о дебюте на Кубке Лэйвера: «Было здорово играть за Джонни Мака»

Он в паре с Фрэнсисом Тиафу принес сборной Мира решающую победу в матче с командой Европы. «Для меня это было нечто сумасшедшее, мне понравилось быть в команде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх