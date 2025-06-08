Руководители киевского режима в ходе переговоров не захотели признавать реалии военных действий и потому получат новые реалии на земле, заявил 8 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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