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Медведев заявил, что территория Украины сжимается, как шагреневая кожа

Руководители киевского режима в ходе переговоров не захотели признавать реалии военных действий и потому получат новые реалии на земле, заявил 8 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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