Боррель: никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не хотят войны с Россией, но при этом он призвал государства ЕС разрешить Киеву использовать европейское оружие для ударов по российской территории.
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