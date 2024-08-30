RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Soukhatchev
    А Монголии только что перепрыгнувшей из Феодализма в Социализм и затем сгруппировавшись с помощью Западных КурВаторов...На Украине потреб...
  • Svetlana Kuzmina
    «Ведь там тебя могут арестовать и обвинить во всех преступлениях, которые совершаются с применением твоего приложения...Криптоинвестор: п...
  • Харченко Александр
    Старый штопаныйБоррель: в ЕС ост...

Боррель: никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией

Боррель: никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе не хотят войны с Россией, но при этом он призвал государства ЕС разрешить Киеву использовать европейское оружие для ударов по российской территории.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх