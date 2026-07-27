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Норвежская всадница погибла во время сборов национальной команды

Норвежская всадница погибла во время сборов национальной команды

Норвежская всадница Кари Метте Стенеруд погибла во время сборов национальной команды. Как сообщает пресс-служба Норвежской федерации конного спорта, трагедия произошла во время тренировки по конному троеборью.

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