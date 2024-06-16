Армия России освободила ещё один населённый пункт в Запорожской области (КАРТА)

Армия России освободила Загорное в Запорожской области, сообщает Министерство обороны России. ВС РФ заняли более выгодные рубежи, уничтожив 135 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, два британских орудия — самоходную артиллерийскую установку AS-90 Braveheart и гаубицу FH-70, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».