Депутат попросил запретить продажу украинских товаров в интернете

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёму Соколову с предложением убрать из продажи украинские товары с маркетплейсов, независимо от места их производства.
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