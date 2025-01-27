Депутат попросил запретить продажу украинских товаров в интернете

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к президенту Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артёму Соколову с предложением убрать из продажи украинские товары с маркетплейсов, независимо от места их производства.