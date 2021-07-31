Работает в компании у папы и считает, что и карьеру делает, и квартиру купила сама

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!РаботаРаботает в компании у папы и считает, что и карьеру делает, и квартиру купила сама– А я считаю, Катюха – молодец! Двадцать восемь лет, умница, красавица, образование получила отличное.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьLLuidmilaА как выходят в главбухи в больших гос.компаниях? приходят девочки одинаковые. И их сажают на участок работы. Вот "простые" девочки и сидят до пенсии на этом участке, потому что никто им не предлагает осваивать другие участки, а если они сами "горят", то по той же теме наваливают на них работы побольше. А "непростые" девочки, освоив один участок, начинают (как бы случайно) замещать сначала соседний участок в отпуске, потом начальника направления, потом зама и потом оказывается, что "непростая" горела на работе, хотела получать знания, развивалась, а "простая" безынициативная, а может и ленивая. И кого же продвигать? Конечно ту, которая "проявляет инициативу". Сколько я таких историй насмотрелась, и везде одно и то же.Александра ИвановаПусть везде одно и тоже, но девочка трудолюбивая и неглупая, знакомится с работой компании своего отца с низовой должности, молодец, работу выполняет, дисциплину не нарушает, а то, что у нее есть привилегии, то ей просто повезло родиться у правильных родителей, так отец и продвигает ее, на это смотреть обидно, но что уж тут поделаешь, в начальники всем не пробиться, пусть хоть трудолюбивая и добросовестная дочка начальника построит карьеру, чем какая ни будь никчемная пустышка.LLuidmilaТак все трудолюбивые, когда точно знают, что цель будет достигнута, на все вопросы будут ответы, все ошибки будут прикрыты, и все проблемы решены. И всё будет достойно оплачено.татьяна поздееваЕсли девчонка действительно не глупая и работоспособная, то молодец, И отца не подставит, и и самой не стыдно людям в глаза смотреть.Комментировать
Свежие комментарии