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  • Галина Войсковая
    Хороший сын. А родители большинство без особо крайней нужды у детей и не будут ничего просить. Всегда мысли о том как...Родители отказыва...

Работает в компании у папы и считает, что и карьеру делает, и квартиру купила сама

Работает в компании у папы и считает, что и карьеру делает, и квартиру купила сама

– А я считаю, Катюха – молодец! Двадцать восемь лет, умница, красавица, образование получила отличное.

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Luidmila
А как выходят в главбухи в больших гос.компаниях? приходят девочки одинаковые. И их сажают на участок работы. Вот "простые" девочки и сидят до пенсии на этом участке, потому что никто им не предлагает осваивать другие участки, а если они сами "горят", то по той же теме наваливают на них работы побольше. А "непростые" девочки, освоив один участок, начинают (как бы случайно) замещать сначала соседний участок в отпуске, потом начальника направления, потом зама и потом оказывается, что "непростая" горела на работе, хотела получать знания, развивалась, а "простая" безынициативная, а может и ленивая. И кого же продвигать? Конечно ту, которая "проявляет инициативу". Сколько я таких историй насмотрелась, и везде одно и то же.
Александра Иванова
Пусть везде одно и тоже, но девочка трудолюбивая и неглупая, знакомится с работой компании своего отца с низовой должности, молодец, работу выполняет, дисциплину не нарушает, а то, что у нее есть привилегии, то ей просто повезло родиться у правильных родителей, так отец и продвигает ее, на это смотреть обидно, но что уж тут поделаешь, в начальники всем не пробиться, пусть хоть трудолюбивая и добросовестная дочка начальника построит карьеру, чем какая ни будь никчемная пустышка.
Luidmila
Так все трудолюбивые, когда точно знают, что цель будет достигнута, на все вопросы будут ответы, все ошибки будут прикрыты, и все проблемы решены. И всё будет достойно оплачено.
татьяна поздеева
Если девчонка действительно не глупая и работоспособная, то молодец, И отца не подставит, и и самой не стыдно людям в глаза смотреть.

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