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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сен-Луи вернется в «Монреаль» к следующей игре. Тренер пропустил 4 матча по семейным обстоятельствам

Сын главного тренера канадского клуба Мэйсон попал в больницу из-за осложнений после травмы, полученной во время игры в хоккей.

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