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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крикунов о возвращении Кузнецова в «Трактор»: «Почему нет? Важно, какие у него друзья в Челябинске. Главное, чтобы на путь истинный направили»

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о возможном возвращении Евгения Кузнецова в « Трактор ».

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