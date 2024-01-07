Как нам подружиться с украинцами после нашей победы

Сергей Гунькин

Реально лет 30 не будет нормальных украинцев после нашей победы. Во первых в каждой семье убитый будет а во вторых им сколько в голову вбивали москаляку на гиляку. Детей учили что русский недочеловек и нужно убивать. Это несколько поколений сменить нужно будет. И доказывать что они на Донбассе вытворяли. Это долгий процесс пройдёт.