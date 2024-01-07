Виктор Анисимов Куда не глянешь в соцсети везде стоит вопрос о том как нам подружиться бы с украинцами после нашей победы.
Как нам подружиться с украинцами после нашей победы
Комментарии
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Владимир Морж
По-русски пишут "на Украине", не коверкайте язык.
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9 час.
Владимир Морж
30 лет пропаганды, и все украинцы станут русскими.
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9 час.
Сергей Гунькин
Реально лет 30 не будет нормальных украинцев после нашей победы. Во первых в каждой семье убитый будет а во вторых им сколько в голову вбивали москаляку на гиляку. Детей учили что русский недочеловек и нужно убивать. Это несколько поколений сменить нужно будет. И доказывать что они на Донбассе вытворяли. Это долгий процесс пройдёт.
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5 час.
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