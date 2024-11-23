Меркель призвала не проводить переговоры о мире без Украины

Бывший германский канцлер Ангела Меркель в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявила, что решение о начале переговоров с РФ о дипломатическом завершении украинского кризиса не может принимать один Киев.
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